Укренерго не прогнозує відключень електроенергії 29 травня

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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