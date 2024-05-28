Укренерго не прогнозує відключень електроенергії 29 травня
На середу, 29 травня, відключень побутових і промислових споживачів від електроенергії в Україні не прогнозується
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
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- 27 травня повідомлялось, що Українська енергосистема дуже залежить від погодних умов, тому у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.
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