Укренерго відкриває програму з навчання та працевлаштування ветеранів: як узяти участь

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Укренерго починає нову комплексну програму з навчання та працевлаштування ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей "Разом". Програма дасть можливість освоїти нову професію з нуля та стати професійними електромонтерами/електромонтерками з обслуговування підстанцій", - ідеться у повідомленні.

Програма покликана сприяти швидкій адаптації ветеранів у цивільному житті.



"Програма створена для людей, які не мають наразі навичок і знань для побудови кар’єри в енергетичному секторі, проте бачать свої перспективи саме у цій галузі. В першу чергу Укренерго запрошує до співпраці мешканців невеликих міст і сіл", - розповіли у компанії.

Там зазначили, що вік і стать значення не мають.



"Для участі в програмі не ставляться вимоги до профільної освіти, нинішніх знань із питань енергетики, досвіду роботи, віку чи статі. Головне – мати бажання навчатися та працювати", - поінформували в Укренерго.



Заявки приймаються до 19 квітня включно, оголошення результатів відбору – до 1 травня, початок навчання вже у травні.

Анкета учасника доступна за посиланням.