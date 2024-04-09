Укренерго відкриває програму з навчання та працевлаштування ветеранів: як узяти участь
Укренерго починає комплексну програму з навчання та працевлаштування ветеранів, яка дасть їм змогу стати електромонтерами з обслуговування підстанцій
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Укренерго починає нову комплексну програму з навчання та працевлаштування ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей "Разом". Програма дасть можливість освоїти нову професію з нуля та стати професійними електромонтерами/електромонтерками з обслуговування підстанцій", - ідеться у повідомленні.
Програма покликана сприяти швидкій адаптації ветеранів у цивільному житті.
"Програма створена для людей, які не мають наразі навичок і знань для побудови кар’єри в енергетичному секторі, проте бачать свої перспективи саме у цій галузі. В першу чергу Укренерго запрошує до співпраці мешканців невеликих міст і сіл", - розповіли у компанії.
Там зазначили, що вік і стать значення не мають.
"Для участі в програмі не ставляться вимоги до профільної освіти, нинішніх знань із питань енергетики, досвіду роботи, віку чи статі. Головне – мати бажання навчатися та працювати", - поінформували в Укренерго.
Заявки приймаються до 19 квітня включно, оголошення результатів відбору – до 1 травня, початок навчання вже у травні.
Анкета учасника доступна за посиланням.
- Раніше у Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів.
- Також в Україні діє Центр реінтеграції ветеранів, який займається підготовкою підприємств до повернення на роботу ветеранів, організацією навчання для керівників і робітників, перенавчанням і підвищенням кваліфікації для ветеранів (за потреби).
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