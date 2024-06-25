Укренерго збільшило обсяг обмежень на другу половину дня 25 червня
У вівторок, 25 червня, у другій половині дня буде збільшено обсяги обмежень електропостачання для споживачів
Про це інформує пресслужба Укренерго.
"Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.
Причиною цього Укренерго назвало зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію унаслідок восьми ворожих атак через значні пошкодження.
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"Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - зазначили у пресслужбі.
Так, протягом доби електроенергія загальним обсягом 26 524 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 295 МВт була імпортована з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.
- 24 червня на Дніпропетровщині енергетики застосували аварійні відключення електроенергії.
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