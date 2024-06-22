Укренерго змінило графіки відключення світла на 22 червня

Про це повідомляє Укренерго.

"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною змінення графіків стала масована нічна атака РФ по енергетичній інфраструктурі України.