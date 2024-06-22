Укренерго змінило графіки відключення світла на 22 червня
У суботу, 22 червня, графіки відключення світла в Україні почнуть діяти раніше, ніж було заплановано - з 14:00 до 24:00
Про це повідомляє Укренерго.
"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причиною змінення графіків стала масована нічна атака РФ по енергетичній інфраструктурі України.
- 22 червня графіки відключень електроенергії мали діяти з 16:00 до 24:00.
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