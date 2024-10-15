Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС
Укргідроенерго ухвалило рішення скасувати раніше оголошений тендер на юридичні послуги в арбітражній справі щодо руйнування Каховської гідроелектростанції
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Це рішення було прийнято для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України", - йдеться у повідомленні.
"Стратегія спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за завдані руйнування", - пояснили в Укргідроенерго.
Там зазначили, що компанія проведе додаткові консультації з урядом та іншими зацікавленими сторонами для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національного підходу, який координується у партнерстві з міжнародними партнерами.
В Укргідроенерго підкреслили, що домагатимуться отримання повної компенсації за всі завдані війною збитки, а не лише руйнування Каховської ГЕС. Там нагадали, що ворог з початку повномасштабного вторгнення здійснив понад 140 ракетних ударів по об'єктах Укргідроенерго.
"Ми продовжимо тісно співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами та будемо інформувати всі зацікавлені сторони про наші наступні кроки в цьому важливому процесі", - резюмували у пресслужбі.
- 15 серпня 2024 року Укргідроенерго оголосило тендер на юридичні послуги, спрямовані на забезпечення юридичного представництва для отримання компенсації інвестиційних втрат, спричинених руйнуванням Росією Каховської ГЕС у червні минулого року.
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