Уряд Румунії ухвалив рішення про підтримку фермерів, які блокували кордон з Україною

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії.

Перше рішення румунського уряду створює схему державної допомоги для зменшення акцизного податку на дизельне паливо, що використовується у сільському господарстві, до кінця 2024 року. На неї виділили 270 мільйонів леїв (54,25 мільйона євро).

Ще два рішення передбачають створення програми державної допомоги для підтримки діяльності власників м'ясної худоби, а також свинарів та птахівників, "в умовах кризи, спричиненої агресією Росії проти України".

На ці програми, призначені для компенсації збитків через зростання цін на корми, паливо та інші витрати фермерів, Румунія виділить 16,1 та понад 25,3 мільйона євро відповідно.

Блокада руху вантажівок румунськими фермерами

13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.

14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет".

15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.

За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.

Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.

У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу - Дякове", що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок. Про це повідомили у Державній митній службі України.

20 січня румунські фермери та аграрії розблокували рух вантажівок через міжнародні автомобільні пункти пропуску "Порубне - Сірет" і "Халмеу - Дякове" на кордоні з Україною.