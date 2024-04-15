Усупереч сподіванням РФ, атака Ірану на Ізраїль не спричинила подорожчання нафти

Про це свідчать дані Bloomberg.

Станом на ранок 15 квітня котирування нафти марки Brent становили 90,25 долара за барель. Цей показник на 0,21% менший за рівень закриття торгів у пʼятницю, 12 квітня, ще до атаки на Ізраїль.

Водночас за словами економіста Андрія Лободи, якщо ціна нафти Brent становитиме 100 доларів, то барель російської нафти Urals сягне 85 доларів, через що прибутки російського бюджету перевищать планові показники.

Аналітик фінансової академії Capital Skills Марк Гойхман також заявив про вплив конфлікту на ціну нафти. За словами експерта, ціни можуть досягти пікових значень 2022–2023 років, тобто близько 97 - 99 доларів за барель. Після врегулювання ситуації вони можуть знизитися до рівня 85 доларів.