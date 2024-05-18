Увечері очікуються ймовірні відключення: Міненерго розповіло, хто залишиться без світла

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі.

У суботу у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.