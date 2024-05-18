Увечері очікуються ймовірні відключення: Міненерго розповіло, хто залишиться без світла
У суботу, 18 травня, в усіх регіонах України плануються обмеження промислових споживачів. Натомість відключення побутових абонентів не передбачається
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі.
У суботу у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах.
- Відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
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