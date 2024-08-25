В Укренерго не прогнозують відключень світла на 26 серпня

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що у разі зміни ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково.

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"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00", - попередили в Укренерго.