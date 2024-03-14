"Важливі для ринку праці": посол Польщі припустив, що роботодавці вмовлятимуть українських біженців залишатися

Про це польський дипломат сказав у інтерв'ю DW.

"Усі голоси, які лунали з польського боку, я маю на увазі політиків, але також голоси громадської думки, вказували на те, що Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", - сказав Ярослав Гузи.

Водночас посол додав, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.

"Польща так чи інакше може бути зацікавлена. Це економічне питання. Адже українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", - сказав Ярослав Гузи.