Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання сфери захисту рослин

Про це йдеться на сайті Мінагрополітики.

Зазначається, що документ спрямований на запровадження європейської моделі регулювання у сфері захисту рослин, що включає простежуваність, контроль і цифровізацію процедур. Документ підтримали 273 народних депутати.

"Прийняття Закону дозволить досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сферах захисту рослин, а також застосування і обігу засобів захисту рослин. Це спростить вихід української продукції рослинного походження на зовнішні ринки, а його реалізація сприятиме підвищенню ефективності та прозорості процедур державного контролю у сфері захисту рослин, створенню зрозумілих і прозорих правил для ведення бізнесу", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Основні положення Закону

Серед основних положень Закону, українські урядовці вказують:

Упорядковує обіг засобів захисту рослин (ЗЗР) і встановлює нові правила для імпорту, зберігання та застосування рослинної продукції.

Запроваджує простежуваність для рослин і ЗЗР, обов'язкові паспорти рослин і реєстрацію всіх етапів обігу.

Делегує приватним суб’єктам повноваження на видачу паспортів, маркування пакувального матеріалу, навчання з поводження із ЗЗР і технічний огляд обладнання.

Імплементує 18 актів права ЄС, гармонізуючи українське законодавство з європейськими стандартами.

Створює державні реєстри у сфері захисту рослин для прозорого управління сферою захисту рослин.

Закон набирає чинності через три роки з дня його опублікування, забезпечуючи адаптаційний період.