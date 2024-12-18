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Головна Економіка Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання сфери захисту рослин

Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання сфери захисту рослин

Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
04:45
Економіка

Верховна Рада України підтримала в цілому проєкт Закону № 8340 "Про державне регулювання сфери захисту рослин"

Зміст

Про це йдеться на сайті Мінагрополітики.

Зазначається, що документ спрямований на запровадження європейської моделі регулювання у сфері захисту рослин, що включає простежуваність, контроль і цифровізацію процедур. Документ підтримали 273 народних депутати.

"Прийняття Закону дозволить досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сферах захисту рослин, а також застосування і обігу засобів захисту рослин. Це спростить вихід української продукції рослинного походження на зовнішні ринки, а його реалізація сприятиме підвищенню ефективності та прозорості процедур державного контролю у сфері захисту рослин, створенню зрозумілих і прозорих правил для ведення бізнесу", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Основні положення Закону

Серед основних положень Закону, українські урядовці вказують: 

  • Упорядковує обіг засобів захисту рослин (ЗЗР) і встановлює нові правила для імпорту, зберігання та застосування рослинної продукції.
  • Запроваджує простежуваність для рослин і ЗЗР, обов'язкові паспорти рослин і реєстрацію всіх етапів обігу.
  • Делегує приватним суб’єктам повноваження на видачу паспортів, маркування пакувального матеріалу, навчання з поводження із ЗЗР і технічний огляд обладнання.
  • Імплементує 18 актів права ЄС, гармонізуючи українське законодавство з європейськими стандартами.
  • Створює державні реєстри у сфері захисту рослин для прозорого управління сферою захисту рослин.

Закон набирає чинності через три роки з дня його опублікування, забезпечуючи адаптаційний період.

  • В Україні щорічно відзначають День працівників сільського господарства України у тертю неділю листопада. У 2024 році цей день припав на 17 листопада.

 

Теги:
Новини
Україна
аграрії
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