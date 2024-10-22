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Відновлення критичної інфраструктури та розмінування: Україна та Франція підписали грантову угоду на €200 млн

Ольга Бабишена
22 жовтня, 2024 вiвторок
01:53
Економіка Франція

Україна та Франція підписали грантову угоду на суму 200 мільйонів євро: першочергово кошти спрямують на проєкти з відновлення та підтримки критичної інфраструктури

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Про це інформує Інтерфакс-Україна. 

Вказано, що відповідну угоду підписали перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. 

Як розповів Вейсьєр міжурядову угоду підписали ще 7 червня, 21 жовтня відбулося підписання угоди про фінансування. Наразі проєкти для фінансування обговорює українська сторона, щодо них ухвалюють рішення. Після цього їх повинна прийняти французька сторона. Кошти зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні. 

За словами посла Франції, проєкти можуть почати реалізовувати вже цього року. 

"Було представлено багато проєктів на суму понад 700 млн євро, а є лише 200 млн євро. Це означає, що французькі компанії готові бути тут активними, взаємодіяти з Україною, вони вірять у майбутнє України, як і ми. Тож це дуже надихає. Це дуже добре", - сказав він. 

Свириденко розповіла, що від України учасниками договорів у рамках угоди будуть переважно міністерства як центральні органи виконавчої влади, які ініціювали проєкти. Втім, наразі конкретних договорів немає, оскільки їх ще має затвердити Франція. Водночас, міністерка вказада, що всі проєкти будуть спрямовані на розмінування території України, сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

"За домовленістю сторін, з огляду на всі ці виклики, пов'язані з енергетикою, ми хочемо, щоб щонайменше 60 млн євро із цієї суми було спрямовано на підтримання енергетики та реалізацію проєктів водопостачання", - зазначила Свириденко.

  • Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що у 2024 році загальна військова допомога Україні не сягне максимальної суми у 3 млрд євро, передбаченої у двосторонній угоді Києва та Парижа про безпекову співпрацю. 

 

 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
Енергетика
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