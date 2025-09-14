"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС

Про це він заявив в етері телеканалу КИЇВ24.

"Ми, як представники влади і енергетики, готуємося до різних сценаріїв, робимо ті речі, які можливо зробити, але найголовніше - ми маємо усвідомлювати, що будь-які захисні споруди, будь-яка підготовка без достатньої кількості протиповітряної оборони, нічого не варті", - наголосив він.

Нагорняк зазначив, що хоча деякі об'єкти можна убезпечити та захистити, приклад Трипільської ТЕС, яка постраждала від "шахедів", свідчить про серйозність проблеми.

"Приклад буквально недільної давності: в Трипільську ТЕС прилетіло, і для нікого не секрет, що прилетіла достатньо велика кількість шахедів, і це не ракета, це не балістика, це прилетіли звичайні ірансько-російські "шахеди" у кількості 19 влучань. Ситуацію, чесно кажучи, я очікував", - додав нардеп.

Він підкреслив, що не володіє інформацією щодо точної кількості систем протиповітряної оборони в Україні, але факт того, що напередодні зими в теплоелектростанцію влучила така кількість дронів, є вкрай тривожним. За його словами, всі відновлювальні роботи, які тривали на станції протягом року, "зійшли нанівець".