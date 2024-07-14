Вже намолотити понад 1 млн тонн зернових та бобових: на Дніпропетровщині аграрії почали жнива

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він розповів, що у всіх районах області збирають ранні культури, зокрема ячмінь, пшеницю, ріпак. Аграрії вже приступили й до ярих – почали з гороху.

"Робота кипить. Вже встигли охопити понад 400 тисяч гектарів. Та намолотити понад 1 мільйон тонн зернових та бобових. Зібрали й 140 тисяч тонн ріпаку. Очікується завершення цих робіт в липні", - відзвітував очільник ОДА.

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За словами Лисака, наприкінці серпня перейдуть до соняшника та кукурудзи, а ще гречки та проса.

"Аграрії ведуть свою битву за врожай. Вже третій рік в надскладних умовах повномасштабної війни дбають про продовольчу безпеку. Дякую за це!" - наголосив Лисак.