Вже намолотити понад 1 млн тонн зернових та бобових: на Дніпропетровщині аграрії почали жнива
На Дніпропетровщині цьогоріч аграрії почали жнива раніше, ніж зазвичай, завдяки сприятливій погоді
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Він розповів, що у всіх районах області збирають ранні культури, зокрема ячмінь, пшеницю, ріпак. Аграрії вже приступили й до ярих – почали з гороху.
"Робота кипить. Вже встигли охопити понад 400 тисяч гектарів. Та намолотити понад 1 мільйон тонн зернових та бобових. Зібрали й 140 тисяч тонн ріпаку. Очікується завершення цих робіт в липні", - відзвітував очільник ОДА.
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За словами Лисака, наприкінці серпня перейдуть до соняшника та кукурудзи, а ще гречки та проса.
"Аграрії ведуть свою битву за врожай. Вже третій рік в надскладних умовах повномасштабної війни дбають про продовольчу безпеку. Дякую за це!" - наголосив Лисак.
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