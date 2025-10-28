Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук

Про це в етері Еспресо розповів політик, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Росія сподівається на те, що вона накопичила величезний досвід, як санкції можна обходити. Треба визнати, що насправді такий досвід є. Іран десятиліттями жив під санкціями. І Путін загалом мислить такими категоріями - думаю, зараз він мислить зимовою компанією, там три-чотири місяці, бо він сподівається, що йому вдасться захопити ще більше території", - сказав він.

На думку Рибачука, очікувати, що нові санкції США дадуть миттєвий результат не варто.

"Про це сказав Трамп, коли Путін там демонстрував оптимізм і сказав, що це, мовляв, для Росії не має особливого значення. Трамп недаремно тут влучно сказав про десь шість місяців. Давайте, мовляв, повернемось до цієї бравади через шість місяців. Але всі економісти без виключення, західні, та і, в принципі, російські, говорять про те, що насправді ці санкції в поєднанні з тим, що вже було, через декілька місяців поставлять Росію у дуже скрутне положення Просто для Путіна якісь соціальні програми росіян, вони не мають значення", - зазначив політик.

Він вважає, що зараз для Путіна взагалі зараз нічого не має значення - той живе тим, що йому потрібно знищити Україну.

"І це нераціонально і Трамп не розуміє цієї ірраціональності. Але, якщо говорити, чи відразу ми з вами побачимо, що позиція Путіна зміниться - ні. Але якщо продовжиться відбуватися те, що зараз в світі відбувається, коли, наприклад, і індійські вже, і китайські компанії відмовляються від закупівлі російської нафти, тому що потрапляють під санкції. Якщо Трамп піде далі, а його представники говорили про те, що там є вже другий пакет санкцій, який буде стосуватися фінансової і банківської системи, то очевидно, що тут Росія може протриматися лише декілька місяців", - зауважив Рибачук.

Політик вважає, що в таких умовах, говорити про наступний фінансовий рік Росії буде дуже складно.

"Але це паралельно треба супроводжувати в тому числі зі збільшенням військової допомоги. Те, про що говорить президент Зеленський, Трамп би мав би дати Україні зараз суттєво більшу зброю, боїться він давати ці свої "томагавки", є інші види зброї далекобійні. Європейці мусять просто посилити нашу спроможність завдавати ударів в глибину Росії", - сказав він.

Рибачук наголосив, що цього Росія шалено боїться.

"Отут Путін вже погрожував якимись немислимими реакціями, якщо українці будуть завдавати удари в глибину Росії, хоча ми і так ці удари завдаємо. Комбінація військової спроможності, особливо нищення російських цілей на велику відстань, а в основному ми зараз б'ємо по енергоструктурі і економічні санкції - це може змусити Путіна все-таки братися до переговорів, і Трамп саме на такі сценарії розраховує. А європейці, в принципі, діють значно швидше, ніж зазвичай, і демонструють небачену для Європи згуртованість і оперативність у прийнятті рішень. Ще там рік тому це було нечувано.", - підсумував він.