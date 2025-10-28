Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
Ексклюзив

Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук

Євген Козярін
28 жовтня, 2025 вiвторок
21:38
Економіка Олег Рибачук

Росія може протриматися лише декілька місяців, якщо адміністрація президента Дональда Трампа продовжить збільшувати санкційний тиск

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів політик, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук. 

"Росія сподівається на те, що вона накопичила величезний досвід, як санкції можна обходити. Треба визнати, що насправді такий досвід є. Іран десятиліттями жив під санкціями. І Путін загалом мислить такими категоріями - думаю, зараз він мислить зимовою компанією, там три-чотири місяці, бо він сподівається, що йому вдасться захопити ще більше території", - сказав він.

На думку Рибачука, очікувати, що нові санкції США дадуть миттєвий результат не варто. 

"Про це сказав Трамп, коли Путін там демонстрував оптимізм і сказав, що це, мовляв, для Росії не має особливого значення. Трамп недаремно тут влучно сказав про десь шість місяців. Давайте, мовляв, повернемось до цієї бравади через шість місяців. Але всі економісти без виключення, західні, та і, в принципі, російські, говорять про те, що насправді ці санкції в поєднанні з тим, що вже було, через декілька місяців поставлять Росію у дуже скрутне положення Просто для Путіна якісь соціальні програми росіян, вони не мають значення", - зазначив політик.

Він вважає, що зараз для Путіна взагалі зараз нічого не має значення - той живе тим, що йому потрібно знищити Україну. 

"І це нераціонально і Трамп не розуміє цієї ірраціональності. Але, якщо говорити, чи відразу ми з вами побачимо, що позиція Путіна зміниться - ні. Але якщо продовжиться відбуватися те, що зараз в світі відбувається, коли, наприклад,  і індійські вже, і китайські компанії відмовляються від закупівлі російської нафти, тому що потрапляють під санкції. Якщо Трамп піде далі, а його представники говорили про те, що там є вже другий пакет санкцій, який буде стосуватися фінансової і банківської системи, то очевидно, що тут Росія може протриматися лише декілька місяців", - зауважив Рибачук.

Політик вважає, що в таких умовах, говорити про наступний фінансовий рік Росії буде дуже складно. 

"Але це паралельно треба супроводжувати в тому числі зі збільшенням військової допомоги. Те, про що говорить президент Зеленський, Трамп би мав би дати Україні зараз суттєво більшу зброю, боїться він давати ці свої "томагавки", є інші види зброї далекобійні. Європейці мусять просто посилити нашу спроможність завдавати ударів в глибину Росії", - сказав він.

Рибачук наголосив, що цього Росія шалено боїться.

"Отут Путін вже погрожував якимись немислимими реакціями, якщо українці будуть завдавати удари в глибину Росії, хоча ми і так ці удари завдаємо. Комбінація військової спроможності, особливо нищення російських цілей на велику відстань, а в основному ми зараз б'ємо по енергоструктурі і економічні санкції - це може змусити Путіна все-таки братися до переговорів, і Трамп саме на такі сценарії розраховує. А європейці, в принципі, діють значно швидше, ніж зазвичай, і демонструють небачену для Європи згуртованість і оперативність у прийнятті рішень. Ще там рік тому це було нечувано.", - підсумував він.

  • У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
  • Через декілька днів після цього компанія "Лукойл" заявила, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав".
Теги:
Україна
Росія
ЄС
зброя
Володимир Путін
Європа
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
оборона та безпека
Читайте також:
Гаррі Поттер
Автор Марина Клюєва
26 жовтня, 2025 неділя
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Автор Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
22:06
війна
Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
17:01
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, 23 - на Покровському напрямку
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
16:02
OPINION
Держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:47
Сергій Лавров
Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV