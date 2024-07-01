Загроза дефолту в Україні є, але це не вигідно нашим кредиторам, - економіст Самойлюк

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Україні потрібно до серпня розв'язати проблему з зовнішнім приватним боргом. Зокрема, з 2022 року зовнішні приватні кредитори погодились дозволити нам призупинити виплати за цим боргом. Власне цей термін закінчується в серпні, тому нам потрібно вирішити, що нам робити з цим боргом. Наразі уряд України веде перемовини з зовнішніми кредиторами", - розповів Самойлюк

Економіст зауважив, що ймовірність повного дефолту в Україні зберігається.

"Зараз мова йде саме про реструктуризацію. Не продовження цього пільгового періоду, а саме реструктуризація та погодження плану наших майбутніх платежів. Україна наполягає на тому, щоб це був доволі вигідний для нас план реструктуризації. Протягом наступних кількох років ми маємо зменшити обсяги наших зобов'язань перед кредиторами. Частково з цим іноземні кредитори погодились. Зараз активні переговори тривають. Поки невідомо чи встигнемо ми домовитись саме до серпня. Навіть якщо ми встигнемо домовитись, Україні все одно доведеться призупиняти певні платежі. Щодо повного дефолту, то така ймовірність існує. Втім, такий сценарій розвитку подій не вигідний ані нам, ані нашим кредиторам. Тому, скоріше за все, план реструктуризації буде погоджено", - додав він.