Згорілий ліс на Донеччині планують використати для фортифікаційних споруд ЗСУ

Про це під час робочого візиту на Донеччину повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає пресслужба Міндовкілля.

"Складний прифронтовий регіон. Довкіллєвих питань багато: відновлення водних ресурсів та забезпечення водою населення, постійні лісові пожежі, управління відходами руйнації, розбудова регіональної системи моніторингу довкілля", - констатував урядовець.

За його словами, станом на сьогодні накопичено понад 73 тисячі тонн відходів руйнації, які є наслідком бойових дій на Донеччині. З огляду на це гостро стоїть питання очищення населених пунктів та переробки відходів.

Руслан Стрілець акцентував на шалених площах спаленого лісу на Донеччині.

"Цього року на території Лиманського лісгоспу ліквідовано 112 пожеж на площі понад 2000 га. Ворог не зупиняється ні перед чим. Багато втрат, багато руйнувань. Проте згорілий ліс можливо використати, в тому числі на фортифікаційні споруди для ЗСУ", - зазначив міністр.

Серед інших питань, які порушив урядовець, було забезпечення населення області водою, а також напрацювання механізму забезпечення населення Донеччини адресною доставкою дров за прийнятною ціною.