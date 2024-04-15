"Зроблено в Україні": до реалізації програми залучили Mastercard
Мінекономіки та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали меморандум про співпрацю в межах реалізації програми Зроблено в Україні
Документ підписали віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, президентка Mastercard у країнах Східної Європи Ясемін Бедір і генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва, передає пресслужба Мінекономіки.
У межах співпраці планується вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції), експертне й технологічне партнерство в реалізації програми національного кешбеку на українські товари, підтримка комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих і середніх підприємств із метою підвищення їхньої конкурентоспроможності.
Юлія Свириденко зазначила, що бізнес, який працює, є запорукою економічної стабільності країни, що воює. За сплачені підприємцями податки фінансуються Збройні Сили України, наголосила чиновниця.
"Ми раді поглибити нашу співпрацю з Міністерством економіки України задля подальшого розвитку цифрової економіки, впровадження інноваційних рішень і підтримки українських підприємців. Ми віримо, що малий і середній бізнес є важливим фундаментом для відбудови та процвітання української економіки, і сьогодні підприємці особливо потребують нашої підтримки. Наша співпраця з міністерством передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою ми вже плідно працюємо", — підкреслила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.
- У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.
- Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".
- Уже наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Там підприємців консультуватимуть щодо умов участі в урядових програмах.
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