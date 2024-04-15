"Зроблено в Україні": до реалізації програми залучили Mastercard

Документ підписали віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, президентка Mastercard у країнах Східної Європи Ясемін Бедір і генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва, передає пресслужба Мінекономіки.

У межах співпраці планується вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції), експертне й технологічне партнерство в реалізації програми національного кешбеку на українські товари, підтримка комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих і середніх підприємств із метою підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Юлія Свириденко зазначила, що бізнес, який працює, є запорукою економічної стабільності країни, що воює. За сплачені підприємцями податки фінансуються Збройні Сили України, наголосила чиновниця.

"Ми раді поглибити нашу співпрацю з Міністерством економіки України задля подальшого розвитку цифрової економіки, впровадження інноваційних рішень і підтримки українських підприємців. Ми віримо, що малий і середній бізнес є важливим фундаментом для відбудови та процвітання української економіки, і сьогодні підприємці особливо потребують нашої підтримки. Наша співпраця з міністерством передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою ми вже плідно працюємо", — підкреслила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.