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Головна Економіка "Зруйнує економіку країни": FATF може внести Росію до чорного списку

"Зруйнує економіку країни": FATF може внести Росію до чорного списку

Катерина Єсікова
16 жовтня, 2024 середа
06:21
Економіка Володимир Путін

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наступного тижня вирішить, чи вносити Росію до свого чорного списку. Це може зруйнувати економіку країни

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Про це повідомляє Politico із посиланням на конфіденційний документ, з яким ознайомилося видання.

"Внесення до чорного або сірого списку FATF може завдати серйозної шкоди фінансовій репутації країни та вважається економічно руйнівним для більшості держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що публічно FATF заявила, що вважає агресію Росії неприйнятною та такою, що суперечить її "основним принципам", але на практиці зниження рейтингу Росії вимагає консенсусу її багатосторонніх членів.

Під час розгляду планують підкреслити тісну фінансову та військову співпрацю між Росією та країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран. Також у доповіді йдеться про фінансування Росією незаконних військових формувань, таких як "ПВК Вагнера".

Також йдеться про використання Росією Telegram і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну - від зерна до корисних копалин.

Довідка. FATF - орган, що регулярно оцінює країни відповідно до їхньої прихильності боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження ядерної, хімічної чи біологічної зброї. 

Міжурядовий орган об’єднує близько 40 країн, зокрема Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію, тричі на рік, щоб оцінити, які країни слід перемістити з сірого та чорного списків або з них.

  • Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей безстроково припинила членство Росії у лютому 2023 року.
  • Ще влітку Міністерство фінансів і Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку на найближчому пленарному засіданні.
     
Теги:
Світ
Росія
Війна з Росією
підтримка України
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