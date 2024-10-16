"Зруйнує економіку країни": FATF може внести Росію до чорного списку

Про це повідомляє Politico із посиланням на конфіденційний документ, з яким ознайомилося видання.

"Внесення до чорного або сірого списку FATF може завдати серйозної шкоди фінансовій репутації країни та вважається економічно руйнівним для більшості держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що публічно FATF заявила, що вважає агресію Росії неприйнятною та такою, що суперечить її "основним принципам", але на практиці зниження рейтингу Росії вимагає консенсусу її багатосторонніх членів.

Під час розгляду планують підкреслити тісну фінансову та військову співпрацю між Росією та країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран. Також у доповіді йдеться про фінансування Росією незаконних військових формувань, таких як "ПВК Вагнера".

Також йдеться про використання Росією Telegram і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну - від зерна до корисних копалин.

Довідка. FATF - орган, що регулярно оцінює країни відповідно до їхньої прихильності боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

Міжурядовий орган об’єднує близько 40 країн, зокрема Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію, тричі на рік, щоб оцінити, які країни слід перемістити з сірого та чорного списків або з них.