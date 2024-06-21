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Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через поглиблення її відносин з Північною Кореєю

21 червня, 2024 п'ятниця
14:41
Війна з Росією FATF

Міністерство фінансів і Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку на найближчому пленарному засіданні, що розпочнеться 23 червня

Зміст

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну. 

Причиною такого звернення стали, зокрема, заява Росії про всеосяжне партнерство з Північною Кореєю, а також поглиблення співпраці РФ з Іраном.

"Грубі порушення з боку Росії вже давно очевидні для всіх. Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення Росії до чорного списку", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Урядовці нагадали, що цього тижня РФ оголосила про формалізацію фінансових зв'язків з КНДР шляхом створення "альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків" для "спільного протистояння" зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн. Окрім того, Росія посилила співпрацю з Іраном – державою, яка перебуває під світовими санкціями та внесена до чорного списку FATF. 

"Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ. Росія також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення", – зазначено  в заяві.

Також в українському уряді зауважили, що Росія використовує кібератаки для нападів на об'єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF. А призупинення членства РФ у FATF у лютому 2023 року не призвело до зміни її поведінки. Понад те, кількість і серйозність порушень зросла, створюючи додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки.  

"Росія продовжує систематично порушувати принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи. Росія також намагається перешкоджати об'єктивним технічним процесам – від накладення вето на механізм моніторингу санкцій щодо Північної Кореї в рамках ООН до обіцянки надіслати делегатів на майбутній пленарний захід FATF, незважаючи на призупинення свого членства в організації. Наразі FATF має переважну кількість доказів на підтримку ескалації обмежувальних заходів проти ризиків, які становить Росія. Настав час для рішучих дій", – заявив Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу України.

  • Російський диктатор цього тижня перебував у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною

  • Сенатори від обох провідних партій Конгресу США представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму після підписання угоди про партнерство між РФ та КНДР

Теги:
Економіка
Україна
Росія
КНДР
санкції проти Росії
кібератаки
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