Економіст Кухта: У разі локдауну громадянам треба надати фінансову допомогу
Влада має виділити гроші з бюджету на допомогу громадянам у разі запровадження нового локдауну
Таку позицію висловив Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.
“Якщо буде локдаун — треба виділяти гроші з бюджету, і готуватися до цього. Я думаю, що це найперше, що треба робити — давати людям гроші, якщо вони потребують підтримки”, — сказав Кухта.
За його словами, тільки після надання необхідної допомоги громадянами треба розбиратися, як вирішувати інші проблеми.
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