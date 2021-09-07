Економіст Кухта: У разі локдауну громадянам треба надати фінансову допомогу

Таку позицію висловив Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.

“Якщо буде локдаун — треба виділяти гроші з бюджету, і готуватися до цього. Я думаю, що це найперше, що треба робити — давати людям гроші, якщо вони потребують підтримки”, — сказав Кухта.

За його словами, тільки після надання необхідної допомоги громадянами треба розбиратися, як вирішувати інші проблеми.