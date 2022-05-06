Ексчемпіон світу дав прогноз на можливий бій Усика з найкращим боксером світу
Колишній чемпіон світу Хасим Рахман вважає, що мексиканець Сауль Альварес переміг би українця Олександра Усика
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
"Хотів би побачити цей бій у важкій вазі. Думаю, Канело має шанси перемогти. Сауль навіть може бути фаворитом. Так, він замалий для надважкої ваги, але я говорю саме про дивізіон до 91 кг. Для цього Усику доведеться схуднути, втратити м’язи, щоб опуститися, а Канело набиратиме м’язову масу. Сауль вміє боксувати, він постійно спарингує з надваговиками. Думаю, Альварес зможе переграти Усика. Навіть якщо не вдасться, все, що має Усик – має і Канело. Альварес має залізне підборіддя. Усик не зашкодить йому, тому в мексиканця є шанс. Навіть можу назвати його фаворитом", – сказав Хасим Рахман.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.
- 8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.
- 12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.
- 22 квітня голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Сауль Альварес готовий битись з Олександром Усиком.
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