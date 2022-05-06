Ексчемпіон світу дав прогноз на можливий бій Усика з найкращим боксером світу

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Хотів би побачити цей бій у важкій вазі. Думаю, Канело має шанси перемогти. Сауль навіть може бути фаворитом. Так, він замалий для надважкої ваги, але я говорю саме про дивізіон до 91 кг. Для цього Усику доведеться схуднути, втратити м’язи, щоб опуститися, а Канело набиратиме м’язову масу. Сауль вміє боксувати, він постійно спарингує з надваговиками. Думаю, Альварес зможе переграти Усика. Навіть якщо не вдасться, все, що має Усик – має і Канело. Альварес має залізне підборіддя. Усик не зашкодить йому, тому в мексиканця є шанс. Навіть можу назвати його фаворитом", – сказав Хасим Рахман.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.

8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.

22 квітня голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Сауль Альварес готовий битись з Олександром Усиком.

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