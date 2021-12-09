Ексчемпіон світу назвав ім'я єдиного боксера, який здатен перемогти Ломаченка

Про це повідомляє fightnews.info.



Портер склав рейтинг найкращих боксерів легкої ваги, де розмістив Девіса на першій позиції.



"Танк" - мій номер один. Він справжній убивця та найуніверсальніший боєць у дивізіоні. І в нього тяжкий удар. Він схожий на хлопця, який не ламається за жодних обставин. Потім іде Ломаченко. Він провів чудовий бій проти Накатані і виглядав як ніколи добре. Так, я поставлю його другим. Після бою з Накатані я зрозумів, що Девіс – єдиний, хто спроможний перемогти українця зараз" – сказав Шон Портер.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.



Джервонта Девіс є "регулярним" чемпіоном WBA в легкій (до 61,2 кг), він також володів поясом у напівсередній вазі (до 63,5 кг), але відмовився від нього.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb