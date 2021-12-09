Ексчемпіон світу назвав ім'я єдиного боксера, який здатен перемогти Ломаченка
Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер вважає, що єдиним боксером, який здатен перемогти Василя Ломаченка, є Джервонта Девіс
Про це повідомляє fightnews.info.
Портер склав рейтинг найкращих боксерів легкої ваги, де розмістив Девіса на першій позиції.
"Танк" - мій номер один. Він справжній убивця та найуніверсальніший боєць у дивізіоні. І в нього тяжкий удар. Він схожий на хлопця, який не ламається за жодних обставин. Потім іде Ломаченко. Він провів чудовий бій проти Накатані і виглядав як ніколи добре. Так, я поставлю його другим. Після бою з Накатані я зрозумів, що Девіс – єдиний, хто спроможний перемогти українця зараз" – сказав Шон Портер.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
Джервонта Девіс є "регулярним" чемпіоном WBA в легкій (до 61,2 кг), він також володів поясом у напівсередній вазі (до 63,5 кг), але відмовився від нього.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- 7 грудня стало відомо, що американець Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з Джорджем Камбососом.
- Американський боксер Джервонта Девіс відмовився від титулу WBA в першій напівсередній вазі, аби зосередитися на боях в легкому дивізіоні.
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