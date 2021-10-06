Ексчемпіон світу вказав на "козир", яким Джошуа знехтував у бою з Усиком

Про це він розповів у інтерв'ю BoxingSocial.

За словами британця, який володів титулами у першій важкій (до 90,7 кг) та надважкій вазі, Джошуа помилився, коли вирішив зробити ставку на перемогу над Усиком за очками.

"Бій Джошуа та Усика був великим шоком - три титули поїхали до України. У реванші Джошуа потрібно бути більш активним у фізичному плані. Те, що Джошуа намагався зробити, було справді сміливо. Він намагався перебоксувати бійця, який робить це краще за Ентоні", - сказав Хей.

Він додав, що британцю необхідно було використовувати свою перевагу в габаритах, як це робив у програному за очками бою з українцем Дерек Чісора, а Володимир Кличко - в переможному поєдинку проти самого Девіда Хея в 2011 році.

"Джошуа міг робити те, що й Дерек Чісора - вигравати раунди, пресувати, штовхати. Потрібно було робити те, що Кличко зробив зі мною, коли навалювався і штовхав мене, використовуючи свою вагу", - порадив Хей.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).





Нагадаємо, 6 жовтня промоутер Едді Хірн заявив, що другий поєдинок Ентоні Джошуа проти Олександра Усика не відбудеться у лютому через травму українця.

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