Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Віктор Чумак дав коментар щодо перевірок ТЦК та гучних справ по діяльності військкомів.

"Щодо справ військкомів, то, як на мене, - це абсолютна відсутність логіки або розуму у діях людей. Можливо, вони вважають, що їм нічого не загрожує, бо прикрили себе зв'язками, друзями та товаришами, які сидять на якихось високих посадах. Однак не може нормальна людина так вчиняти, розуміючи, що на сьогодні всі подібні дії можна відстежити. Хочу сказати, що багато хто, не тільки з військкомів, а й з чиновників, скористалися закритістю декларацій. І це дуже погана історія з закритими деклараціями", - зауважив головний військовий прокурор України 2019-2020 рр.

Юрист позитивно оцінив те, що Верховна Рада поки ще у першому читанні прийняла проєкт закону, який відкриває декларації чиновників.

"Тепер можна буде подивитися, хто і як з чиновників себе повів під час війни. Тому що декларації давали можливості громадськості, активістам та журналістам, завжди відстежувати змінення статків тих чи інших чиновників, у тому числі й військкомів, бо вони теж здавали ці декларації", - сказав пан Чумак.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП.

Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

22 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

У понеділок, 24 липня, у Києві ДБР разом з Офісом генерального прокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце розташування тощо.

25 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Євгенові Борисову – його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.