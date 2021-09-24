Екскерівник розвідки Бурба дав свідчення ТСК у справі "вагнерівців", - нардеп Костенко

Про це повідомив нардеп фракції "Голосу" Роман Костенко, передає "Інтерфакс-Україна".



"Він (Бурба - ред.) мені віддзвонився близько півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК - ред.), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої сьогодні (24 вересня - ред.) проходило не в будівлі комітетів Верховної Ради, а, за попередньою інформацією, в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Засідання вже закінчилося", - сказав Костенко в коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".



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Нардеп також висловив думку, що засідання ТСК перенесли до будівлі ГУР Міноборони, щоб не допустити на нього представників опозиції, а самого Бурбу туди "вивезли".