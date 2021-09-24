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Екскерівник розвідки Бурба дав свідчення ТСК у справі "вагнерівців", - нардеп Костенко

24 вересня, 2021 п'ятниця
22:05
війна з Росією

Екскерівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба дав тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради свідчення щодо зриву операції із затримання "вагнерівців"

Про це повідомив нардеп фракції "Голосу" Роман Костенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Він (Бурба - ред.) мені віддзвонився близько півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК - ред.), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої сьогодні (24 вересня - ред.) проходило не в будівлі комітетів Верховної Ради, а, за попередньою інформацією, в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Засідання вже закінчилося", - сказав Костенко в коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".

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Нардеп також висловив думку, що засідання ТСК перенесли до будівлі ГУР Міноборони, щоб не допустити на нього представників опозиції, а самого Бурбу туди "вивезли".

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