Екскерівник розвідки Бурба дав свідчення ТСК у справі "вагнерівців", - нардеп Костенко
Екскерівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба дав тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради свідчення щодо зриву операції із затримання "вагнерівців"
Про це повідомив нардеп фракції "Голосу" Роман Костенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Він (Бурба - ред.) мені віддзвонився близько півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК - ред.), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої сьогодні (24 вересня - ред.) проходило не в будівлі комітетів Верховної Ради, а, за попередньою інформацією, в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Засідання вже закінчилося", - сказав Костенко в коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".
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Нардеп також висловив думку, що засідання ТСК перенесли до будівлі ГУР Міноборони, щоб не допустити на нього представників опозиції, а самого Бурбу туди "вивезли".
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
- Очыльниця ТСК "слуга" Марьяна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
- Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російські спецслужби нічого не знали про спецоперацію із затримання "вагнерівців".
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