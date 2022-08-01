Екскомандир "Азова" Жорін: розпочинаємо ідентифікацію причетних до вбивства військовополонених в Оленівці
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що Росія буде відповідати за всі злочини в міжнародних судах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми не збираємось чекати поки міжнародні організації, відповідальні за розслідування злочину в Оленівці, почнуть працювати й притягувати до відповідальності злочинців. Тому розпочинаємо свій окремий процес, який узгоджений зі спецслужбами України щодо ідентифікації кожного, хто причетний до злочину в Оленівці. Жодних прізвищ та імен називати не будемо тому, що це може вплинути на результат операції", - заявив Жорін.
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