Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми не збираємось чекати поки міжнародні організації, відповідальні за розслідування злочину в Оленівці, почнуть працювати й притягувати до відповідальності злочинців. Тому розпочинаємо свій окремий процес, який узгоджений зі спецслужбами України щодо ідентифікації кожного, хто причетний до злочину в Оленівці. Жодних прізвищ та імен називати не будемо тому, що це може вплинути на результат операції", - заявив Жорін.

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