Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По - перше - це помста приватних армій, які здійснили цей злочин за те, як воювали азовці. Помста за те, скільки вони покришили вагнерівців, елітних підрозділів росіян. По - друге - це залякування російських бійців, щоб сказати: якщо ви потрапите у полон, українці зроблять з вами ще гірше. І по третє, не виключаю, що з військовополоненими жахливо поводилися. І цей теракт Росія здійснила, щоб приховати злочини та тортури над військовополоненими", - наголосив Чумак.

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