Злочин РФ в Оленівці - це помста за те, що азовці покришили ворожі елітні підрозділи, - генерал-майор запасу Чумак
Головний військовий прокурор України у 2019-2020 рр Віктор Чумак вважає, що мета росіян, які вчинили теракт в Оленівці дуже проста й дуже складна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"По - перше - це помста приватних армій, які здійснили цей злочин за те, як воювали азовці. Помста за те, скільки вони покришили вагнерівців, елітних підрозділів росіян. По - друге - це залякування російських бійців, щоб сказати: якщо ви потрапите у полон, українці зроблять з вами ще гірше. І по третє, не виключаю, що з військовополоненими жахливо поводилися. І цей теракт Росія здійснила, щоб приховати злочини та тортури над військовополоненими", - наголосив Чумак.
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