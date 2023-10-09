​​Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав умову, за якої США вступлять у війну на Близькому Сході

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Називати ХАМАС терористами правильно з моральної точки зору. Адже їхні методи повністю терористичні. Проте з військової точки зору називати їх терористами не зовсім коректно. Це угрупування, яке повністю контролює територію Сектора Газа. Хоча ця територія не визнана, як держава, проте там проживає понад 3 млн людей. Відповідно на цій території ХАМАС збирає податки. контролює всі установи, в тому числі займається розвитком ВПК. Ця організація є повноцінною маленькою армією. Тому зараз триває війна між двома невеликими арміями на Близькому Сході”, - пояснив Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" також спрогнозував, яка подія може призвести до вступу США у війну на Близькому Сході

"Якщо у війну Ізраїля з ХАМАС впишеться хоч одна визнана держава, тим більше велика держава, якою є Іран, то конфлікт може перерости у значно більший масштаб. Також, якщо все ж таки Іран вступить у війну проти Ізраїлю, США змушені будуть теж воювати. Це і стане, можливо, передостаннім кроком до Світової війни”, - додав він.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.