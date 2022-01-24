Екскомандувача ВМС Німеччини внесли до бази "Миротворця" після заяви, що Крим не повернеться до України
Екскомандувача ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах після слів, що Україна ніколи не поверне Крим, внесли до бази "Миротворця"
Про це йдеться на сайті "Миротворець".
"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - зазначили в повідомленні.
До бази "Миротворця" Кай-Ахіма Шенбаха внесли через його заяву на конференцію в Індії, коли той сказав, що "Кримський півострів втрачено" й Україна "ніколи не поверне його, це факт".
За словами колишнього командувача ВМС Німеччини, РФ не планує окупувати решту території України.
- Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.
- Посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен викликали до МЗС через заяву командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха, що Крим ніколи не повернеться до складу України.
- Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що його заява про те, що Україна назавжди втратила Крим, не є офіційною позицією ФРН.
- Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.
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