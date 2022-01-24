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Екскомандувача ВМС Німеччини внесли до бази "Миротворця" після заяви, що Крим не повернеться до України

24 січня, 2022 понедiлок
10:28
війна з Росією Кай-Ахім Шонбах

Екскомандувача ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах після слів, що Україна ніколи не поверне Крим, внесли до бази "Миротворця"

Про це йдеться на сайті "Миротворець".

"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - зазначили в повідомленні.

До бази "Миротворця" Кай-Ахіма Шенбаха внесли через його заяву на конференцію в Індії, коли той сказав, що "Кримський півострів втрачено" й Україна "ніколи не поверне його, це факт".

За словами колишнього командувача ВМС Німеччини, РФ не планує окупувати решту території України.

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