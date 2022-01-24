Екскомандувача ВМС Німеччини внесли до бази "Миротворця" після заяви, що Крим не повернеться до України

Про це йдеться на сайті "Миротворець".



"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - зазначили в повідомленні.



До бази "Миротворця" Кай-Ахіма Шенбаха внесли через його заяву на конференцію в Індії, коли той сказав, що "Кримський півострів втрачено" й Україна "ніколи не поверне його, це факт".



За словами колишнього командувача ВМС Німеччини, РФ не планує окупувати решту території України.

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