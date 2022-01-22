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Командувач ВМС Німеччини пояснив заяву про "Крим, який ніколи не повернеться до складу України"

22 січня, 2022 субота
22:22
війна з Росією Кай-Ахім Шонбах

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що його заява про те, що Україна назавжди втратила Крим, не є офіційною позицією ФРН

Про це Шенбах написав у twitter. 

За його словами, заява про те, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться", відображає виключно його особисту думку.

"Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії відображали мою особисту думку на той момент в певному місці. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції міністерства оборони Німеччини. Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка", - написав Кай-Ахім Шенбах.
 

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Крим
Німеччина
МЗС України
ФРН
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