Командувач ВМС Німеччини пояснив заяву про "Крим, який ніколи не повернеться до складу України"

Про це Шенбах написав у twitter.

За його словами, заява про те, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться", відображає виключно його особисту думку.

"Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії відображали мою особисту думку на той момент в певному місці. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції міністерства оборони Німеччини. Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка", - написав Кай-Ахім Шенбах.



Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.

Посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен викликали до МЗС через заяву командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха, що Крим ніколи не повернеться до складу України.

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