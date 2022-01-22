Командувач ВМС Німеччини після скандальної заяви про Крим подав у відставку

Про це повідомляє DW.

Напередодні, 21 січня, під час візиту до Індії Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, він ніколи не повернеться". При цьому він назвав нісенітницею розмови про можливе вторгнення російських військ на територію України.

Він також заявив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

"Легко надати йому повагу, якої він бажає і якої він, ймовірно, заслуговує", - сказав Шенбах.

Він зазначив, що більша загроза йде від Китаю, тому Індія та Німеччина потребують допомоги Росії для протистояння з КНР.

Міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалось від заяв Шенбаха.

Сам Шенбах написав у twitter, що його висловлювання, зроблені на конференції в Індії, відображають лише його особисту думку.

Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.

Посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен викликали до МЗС через заяву командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха, що Крим ніколи не повернеться до складу України.

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що його заява про те, що Україна назавжди втратила Крим, не є офіційною позицією ФРН.

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