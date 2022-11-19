Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Українець Стаховський офіційно попрощався з тенісом на підсумковому турнірі ATP

Українець Стаховський офіційно попрощався з тенісом на підсумковому турнірі ATP

19 листопада, 2022 субота
11:52
Спорт

Український тенісист Сергій Стаховський офіційно попрощався з тенісом на церемонії на підсумковому турнірі ATP в Турині

Про це пише видання "Дзеркало тижня".

Сергій Стаховський, колишній лідер українського тенісу, прибув до Турина, де відбувається підсумковий турнір Асоціації тенісистів професіоналів.

Цей великий турнір АТР -  останній, що відбудеться цього року, на ньому влаштовують урочисті проводи для гравців, які завершили кар'єру протягом сезону.

На церемонії нагородження 36-річний Стаховський з'явився у військовій формі Національної гвардії України, аби ще раз нагадати спортсменам та вболівальникам, що в Україні продовжується війна. 

  • Нагадаємо, що на початку року Сергій Стаховський повідомив про завершення кар'єри, нині тенісист перебуває в лавах Нацгвардії.
  • 5 серпня Стаховський наголосив, що в Росії немає потрібних сил, щоб перемогти у війні в Україні.
  • Тенісист впевнений, що Угорщина - це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

теніс
Читайте також:
Джозеф Байден
17 листопада, 2022 четвер
Байден заперечив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
19 листопада, 2022 субота
Біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
18 листопада, 2022 п'ятниця
"Потужний натяк Путіна": ракета Х-55, яку запустила РФ, здатна нести боєголовку в 350 кілотонн, - експерт Defense Express Рябих
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 листопада
13:14
Потяг до перемоги
До звільненого Херсону прибув перший від початку повномасштабного вторгнення пасажирський потяг
12:57
Алар Каріс
Захід не повинна лякати поразка Росії, - президент Естонії
12:39
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, загинула людина, 17 тис. споживачів залишилися без опалення
12:32
валюта доллар обмін валют
Курс валют на 19 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
12:29
мобілізація рф солдати орки
В ISW пояснили, які проблеми у РФ викличе нова хвиля мобілізації
12:16
морський дрон для України за $250 тис
Литовці зібрали $250 тисяч на другий морський дрон для України
12:04
OPINION
Данило Лубківський
Світ має готуватися до розвалу Росії
11:31
окупанти танк
Витрати РФ на війну наступного року зростуть майже вдвічі, - британська розвідка
11:14
на фото: зернове судно
"Зернова угода": з Одеси за два дні вийшли ще 9 суден із 162 тис. тонн агропродукції
11:13
OPINION
Микола Княжицький
Кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами
10:47
Мінреінтеграції
Мінреінтеграції доставило понад 100 тонн продуктів маломобільним переселенцям
10:38
Елізабет Холмс
Засновницю Theranos Елізабет Холмс засудили до понад 11 років ув'язнення
10:20
Колаборанти Запоріжжя
СБУ викрила 11 колаборантів, що організовували псевдореферендуми на Запоріжжі
10:14
Ексклюзив
мобілізація рф
У Росії запланували загальну мобілізацію, - військовий експерт Попович
10:07
OPINION
Трегубов
Польський інцидент: дочекаймося результатів розслідування
09:58
Кім Чен Ин з дочкою
Кім Чен Ин вперше показав свою доньку під час запуску нової балістичної ракети
09:36
ЗСУ
Втрати окупантів в Україні склали понад 83 тис. військових
09:18
Іран
Відео: в Ірані поліція атакувала жінок в метро, що були без хіджабу
09:10
Ексклюзив
Співчутливі судді: як АП ВАКС рятує посадовців від тримання під вартою
08:46
Маріуполь
Маріупольці вишукуються в черги до банкоматів та пошти, безготівкового розрахунку в міста немає
08:37
Ексклюзив
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
Біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
08:18
Результат обстрілів Нікопольщини
Війська РФ скерували понад 60 снарядів по Нікопольщині: під вогнем цивільна інфраструктура
08:03
OPINION
Юрій Гудименко
Дипломатія – це не місце, куди скидають з політичної скелі людей, яких призначити нікуди
08:01
на фото: балкери
USAID виділило до $20 мільйонів для програми "Зерно з України"
08:00
Інтерв’ю
на фото: Іван Марунич
Іван Марунич: Під пісню "Пес Патрон" діти танцюють у бомбосховищах
07:44
ЗСУ
Захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО
07:26
окупанти в Мелітополі
Росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів
06:48
Рамзан Кадиров
Підлітків з Луганщини відправили до Чечні на "військово-патріотичне" виховання
06:04
Оновлено
Сахалін, Обвал будинку
У Росії на Сахаліні стався обвал багатоповерхового будинку. Є жертви
05:54
Дональд Трамп
Ілон Маск запустив голосування: чи варто розблокувати Трампа у твіттері
04:31
Оновлено
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
УПЛ: "Зоря" розгромила "Олександрію", розклад усіх матчів 14-го туру
03:58
Тайсон Ф'юрі
У мене нуль інтересу до цього засранця, - Ф'юрі поглумився над Усиком і обізвав українця сосискою
03:32
Звільнений Херсон, Зеленський
Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ
02:41
Вадим Гутцайт
Все було демократично, - Гутцайт пояснив, як Суркіса та Шуфрича обрали в НОК
02:23
Олешки
Біля Олешок ЗСУ знищили 2 російські танки
02:03
Ситуація з енергопостачанням є важкою у Києві та 17 областях, - Зеленський
01:43
морська міна
ОК "Південь" попередило українців про підвищення мінної небезпеки у Чорному морі
01:26
Кінбурнська коса
ЗСУ знищили базу росіян на Кінбурнській косі. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані
01:21
Олег Синєгубов
Окупанти мінували дитячі ліжка у дитсадках, тікаючи з Харківщини, - Синєгубов
01:10
російський танк
Росія обстріляла Чорнобаївку, річковий порт і житлові квартали Херсона
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV