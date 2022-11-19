Про це пише видання "Дзеркало тижня".

Сергій Стаховський, колишній лідер українського тенісу, прибув до Турина, де відбувається підсумковий турнір Асоціації тенісистів професіоналів.

Цей великий турнір АТР - останній, що відбудеться цього року, на ньому влаштовують урочисті проводи для гравців, які завершили кар'єру протягом сезону.

На церемонії нагородження 36-річний Стаховський з'явився у військовій формі Національної гвардії України, аби ще раз нагадати спортсменам та вболівальникам, що в Україні продовжується війна.

Нагадаємо, що на початку року Сергій Стаховський повідомив про завершення кар'єри, нині тенісист перебуває в лавах Нацгвардії.

5 серпня Стаховський наголосив, що в Росії немає потрібних сил, щоб перемогти у війні в Україні.

Тенісист впевнений, що Угорщина - це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора

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