Українець Стаховський офіційно попрощався з тенісом на підсумковому турнірі ATP
Український тенісист Сергій Стаховський офіційно попрощався з тенісом на церемонії на підсумковому турнірі ATP в Турині
Про це пише видання "Дзеркало тижня".
Сергій Стаховський, колишній лідер українського тенісу, прибув до Турина, де відбувається підсумковий турнір Асоціації тенісистів професіоналів.
Цей великий турнір АТР - останній, що відбудеться цього року, на ньому влаштовують урочисті проводи для гравців, які завершили кар'єру протягом сезону.
На церемонії нагородження 36-річний Стаховський з'явився у військовій формі Національної гвардії України, аби ще раз нагадати спортсменам та вболівальникам, що в Україні продовжується війна.
- Нагадаємо, що на початку року Сергій Стаховський повідомив про завершення кар'єри, нині тенісист перебуває в лавах Нацгвардії.
- 5 серпня Стаховський наголосив, що в Росії немає потрібних сил, щоб перемогти у війні в Україні.
- Тенісист впевнений, що Угорщина - це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора
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