Про це повідомили в понеділок, 20 березня, в telegram-каналі Державного бюро розслідувань

Зазначається, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил РФ. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він зайнявся саботажем.

"Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці", - зазначає Державне бюро розслідувань.

Зокрема, він організував спробу усунення Голови Харківської ОВА від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОВА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні.

Також він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону – для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

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Додається також, що, крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова.

Також повідомляється, що він умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Йому загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.

