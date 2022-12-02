Про це в коментарі Еспресо заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"У світі ціна на пальне падає, а у нас зростає. У нас є певна турбулентність на ринку, оскільки постійно виникають якісь нові обставини, – каже Сергій Куюн. – Трейдери теж люди. Коли вони бачать, що хтось не доставив пальне вчасно, починають наганяти ажіотаж і закупівельна ціна починає зростати. Тому можуть бути коливання цін, але вони будуть локальні".

На ситуацію на ринку пального впливає і те, що не усі АЗС мають генератори. Тож усе навантаження йде на ті заправки, які працюють навіть при відключеннях електроенергії.

"Я сподіваюсь, що за тиждень-другий ми зможемо побачити зменшення ціни, бо у світі котирування низькі. Але не можна сказати, що в ЄС все гаразд з ресурсами, – каже Сергій Куюн. – За три дні в Європі буде ембарго на російську нафту, у лютому – на російські нафтопродукти. Відповідно, європейці нервують і роблять запаси пального. Тому не можна сказати, що на європейському ринку є профіцит пального. Наші трейдери буквально вигризають ці партії. І знову ж таки, там ціни падають, а в нас зростають, – бо якщо тобі треба одразу, це завжди буде коштувати дорожче. Цей ажіотаж відчувають і логісти, і судновласники, і власники бензовози. Відповідно, для них це заробіток, тому все пішло вгору. А наші трейдери не можуть сказати: ви знаєте, я почекаю ще два тижні, коли ціна зменшиться. Нам пальне потрібне вже."

Актуальні ціни на пальне дивіться тут.

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