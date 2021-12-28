Політексперт вважає, що підозра Порошенку - це "подарунок" на Новий Рік своєму електорату від Зеленського

Про це він заявив у програмі "Підсумки" на Еспресо.TV.



"У Зеленського "йолки", він хоче щось електорату подарувати. Він грає на віддзеркаленні кампанії 2019 року. У нього головний антагоніст і опонент Петро Порошенко. Якби президент України (ми не про прізвища, а про статус) дійсно хотів би посадити свого опонента, він би давно це зробив", - сказав Приходько.



На його думку, Зеленський хайпує та все робить не правильною



"Хотіли б принесли б під час засідання парламенту. Він би все одно сказав: "От бачите, Порошенко поганий, я його посадив". І красиво перед своїм би електоратом виглядав. А так все зроблено нашвидкоруч під Новий рік. Це Зеленському десь вигідно, але у Петра Олексійовича міжнародні зустрічі. Приїде і свята закінчаться, і все це якось стихне, і промова буде проголошена в ключі: "Я намагався, а Порошенко втік". Це буде чиста гра на свій електорат з боку Зеленського", - підсумував експерт.

Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.

У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.