Експерти МАГАТЕ напередодні зафіксували вибухи неподалік Хмельницької АЕС
Експерти МАГАТЕ, які здійснюють моніторинг безпекової ситуації на атомних станціях в Україні, повідомляють, що поблизу Хмельницької АЕС минулої ночі пролунало кілька вибухів
Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.
"У Західній Україні група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості до АЕС", – зазначили в агентстві.
Станція не постраждала безпосередньо, але інцидент показав – поки триває війна, усі АЕС України залишаються в небезпеці, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
"Весь світ переважно зосереджений – і це справедливо – на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС… оскільки вона розташована на передовій, – зазначив Гроссі, маючи на увазі, що ця станція окупована російськими військами. – Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки".
За словами очільника МАГАТЕ, усі ядерні об'єкти України залишаються уразливими: або безпосередньо з огляду на ймовірні влучання ракет, або побічно – якщо буде порушено їх електропостачання.
- У ніч на 29 листопада у Хмельницькій області лунала повітряна тривога через атаку російських "шахедів", працювали сили протиповітряної оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе