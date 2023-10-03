Експорт електроенергії з України за вересень зріс у 544 рази порівняно з серпнем
Україна в вересні експортувала у Словаччину та Молдову рекордний обсяг електроенергії з початку 2023 року – 111,1 тисяч МВт·год. Порівняно з серпнем, експорт зріс у 544 рази.
Про це повідомляє центр аналітичних досліджень Dixi Group.
У повідомленні йдеться про те, що протягом вересня обсяг експорту електроенергії склав 111,1 тис. МВт·год, що є рекордом у 2023 році.
За результатами місяця:
- 60% електроенергії надійшло до Словаччини (66,7 тис. МВт·год);
- 40% - до Молдови (44,4 тис. МВт·год).
"Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт·год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт·год) – поменшав майже вчетверо", - зазначили в Dixi Group.
Водночас імпорт електроенергії у минулому місяці сягнув 23,8 тис МВт·год:
- 77% (18,4 тис. МВт·год) надійшло зі Словаччини;
- 23% (5,4 тис. МВт·год) – із Молдови.
Відповідно, експорт електроенергії майже вп'ятеро перевершив імпорт у вересні.
Аварійну допомогу Україна не залучала, але застосовувала обмеження виробників із відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).
- Нещодавно НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі. Очікується, що він не перевищуватиме 5% і матиме менш негативний вплив на економічну активність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.2
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе