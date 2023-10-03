Експорт електроенергії з України за вересень зріс у 544 рази порівняно з серпнем

Про це повідомляє центр аналітичних досліджень Dixi Group.

У повідомленні йдеться про те, що протягом вересня обсяг експорту електроенергії склав 111,1 тис. МВт·год, що є рекордом у 2023 році.

За результатами місяця:

60% електроенергії надійшло до Словаччини (66,7 тис. МВт·год);

40% - до Молдови (44,4 тис. МВт·год).

"Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт·год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт·год) – поменшав майже вчетверо", - зазначили в Dixi Group.

Водночас імпорт електроенергії у минулому місяці сягнув 23,8 тис МВт·год:

77% (18,4 тис. МВт·год) надійшло зі Словаччини;

23% (5,4 тис. МВт·год) – із Молдови.

Відповідно, експорт електроенергії майже вп'ятеро перевершив імпорт у вересні.

Аварійну допомогу Україна не залучала, але застосовувала обмеження виробників із відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).