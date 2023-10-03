Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Експорт електроенергії з України за вересень зріс у 544 рази порівняно з серпнем

Експорт електроенергії з України за вересень зріс у 544 рази порівняно з серпнем

3 жовтня, 2023 вiвторок
13:27
Економіка Електроенергія

Україна в вересні експортувала у Словаччину та Молдову рекордний обсяг електроенергії з початку 2023 року – 111,1 тисяч МВт·год. Порівняно з серпнем, експорт зріс у 544 рази.

Про це повідомляє центр аналітичних досліджень Dixi Group.

У повідомленні йдеться про те, що протягом вересня обсяг експорту електроенергії склав 111,1 тис. МВт·год, що є рекордом у 2023 році.

За результатами місяця:

  • 60% електроенергії надійшло до Словаччини (66,7 тис. МВт·год);
  • 40% - до Молдови (44,4 тис. МВт·год).

"Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт·год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт·год) – поменшав майже вчетверо", - зазначили в Dixi Group.

Водночас імпорт електроенергії у минулому місяці сягнув 23,8 тис МВт·год:

  • 77% (18,4 тис. МВт·год) надійшло зі Словаччини;
  • 23% (5,4 тис. МВт·год) – із Молдови.

Відповідно, експорт електроенергії майже вп'ятеро перевершив імпорт у вересні.

Аварійну допомогу Україна не залучала, але застосовувала обмеження виробників із відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

  • Нещодавно НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі. Очікується, що він не перевищуватиме 5% і матиме менш негативний вплив на економічну активність.
Україна
Словаччина
Молдова
Енергія
Читайте також:
2 жовтня, 2023 понедiлок
Окупанти отримали наказ: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
Тайсон Ф'юрі
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.2
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 жовтня
14:46
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: в Кіндійці й Антонівці поранено щонайменше 4 людини
14:42
Кирило Тимошенко
Ексзаступник Єрмака Тимошенко стверджує, що виграв суд проти НАЗК: деталі
14:40
автомат Калашникова
Під час конфлікту розстріляв двох співслужбовців: у Києві військовому повідомили про підозру
14:32
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Сфери впливу на держінституції, економіка, громадянське суспільство: уряд розробить єдиний план реформ до 2027 року
14:31
В Україні стартували два експериментальні проєкти для військових і ветеранів: подробиці
14:25
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю
14:24
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії почав розгляд справи щодо президентки, який може призвести до імпічменту
14:08
Польща і Чехія
Чехія та Польща посилили контроль на кордоні зі Словаччиною через великий потік мігрантів
14:01
OPINION
Галина Пагутяк
Арсенал культури
13:57
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхало понад 100,6 тис. етнічних вірмен
13:33
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Повернулися на шлюбний сезон: 200 пінгвінів "окупували" метеомайданчик на станції "Вернадський"
13:31
Олексій Арестович
МВС РФ оголосило Арестовича у розшук за кримінальною статтею
13:28
На фото: фізики
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії
13:20
Міністерство оборони України
Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткову винагороду
13:13
вітер
Хмари та вітер принесуть атмосферний фронт: прогноз на 4 жовтня від Наталки Діденко
12:55
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем
Голова МЗС Швеції не приїхав у Київ на засідання Ради ЄС, бо забув паспорт, - ЗМІ
12:50
генконсульство Фінляндії у росії
Фінляндія закрила одне зі своїх найбільших генконсульств у РФ
12:40
В Україні попит на нові автомобілі у вересні знизився, - Укравтопром
12:36
пенсія
Бальна система нарахування пенсій – це певна маніпуляція. , - експерт з пенсійних питань Коробкін
12:35
гвинтокрил
Вилучено партію комплектуючих для гвинтокрилів: Україна конфіскувала продукцію роспідприємства на $5,5 млн
12:33
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Міноборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності армії
12:28
OPINION
Олена Білан
НБУ змінив валютний режим. Що це значить
12:27
NASA випустила оновлену 3D-карту Сонячної системи з можливістю "поглянути в майбутнє"
Науковці заявляють, що світло від супутників заважає дослідженню космосу із Землі
12:10
Анонс
Афіша Via Carpathia
На Форум Via Carpatia приїдуть письменники з фронту
12:07
Військового РФ судитимуть
В Україні судитимуть військового РФ, який залякував і ґвалтував жительку Херсонщини під час окупації
12:05
Оновлено
Василь Зварич
Запрошення було: міністр уряду Польщі перепросив за звинувачення в бік Києва щодо оборонного форуму
12:05
Вірменія
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду
12:00
Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря
Німецькі дослідники назвали одну з ознак глобального потепління, якої ми не помічаємо
11:50
СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину
11:42
На фото: вертоліт
ДБР передало військовим вертоліт, який намагалося приховати екскерівництво "Мотор Січі"
11:33
валідатор, квиток
У Києві змінюють систему оплати проїзду в громадському транспорті. Деталі
11:28
Кораблі ЧФ РФ
Україна завдала функціональної поразки Чорноморському флоту РФ, - міноборони Британії
11:22
виставка живопису Яблонської та Миколи Глущенка
Енциклопедія кольору: у Києві презентують виставку живопису Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка
11:14
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець назвав два головні напрямки, які активно атакує ворог
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому MAGA хоче зрадити Україну, історична зустріч ЄС у Києві та надіслане попередження для Росії. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
11:09
TikTok
TikTok тестує платну підписку без реклами за $4,99 на місяць
11:01
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: чи подорожчали долар та євро в обмінниках
10:58
Папа Римський Франциск
Папа Римський залишив відкритою можливість благословляти одностатеві пари
10:46
Підписники коригували ворожі обстріли: на Миколаївщині про підозру повідомили адміністратору тг-каналу
10:45
нафта нафтопровід
Ціна на нафту Brent знизилася до $89,74 за барель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV