English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Експорт зерна. Перші 8 іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України

Експорт зерна. Перші 8 іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України

12 липня, 2022 вiвторок
04:47
Економіка корабль із зерном

Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію – до забезпечення перевезень залучили Військово-морські сили ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

"Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни", - додали у ВМС ЗСУ.

  • Нагадаємо, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ обстріляли і захопили острів.
  • 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
  • 4 липня українці скинули на острів прапор, а тепер його змогли встановити.
  • 7 липня стало відомо, що українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
зерно
Читайте також:
Казахстан
10 липня, 2022 неділя
Казахстан може зупинити подачу нафти з Росії до Китаю, - експерт
Виталий Портников
Автор Віталій Портников
11 липня, 2022 понедiлок
Зима буде важкою
окупанти гармата
9 липня, 2022 субота
Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.05
    Купівля 35.05
    Продаж 36.08
  • EUR
    Купівля 35.44
    Продаж 36.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 липня
05:02
Оновлено
Повітряна тривога 12 липня
Майже в усіх областях Україні пролунала повітряна тривога. Вибухи чутно у Миколаєві
04:28
Джейк Салліван
Ми працюємо над стратегією, що принесе Україні перемогу над Росією на полі бою та за столом переговорів, - Салліван
04:06
Біженці з України
Країни ЄС прийняли майже 7 млн біженців з України, назад вже повернулись 3 млн осіб
03:46
збірна з футболу у Львові
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня
03:23
підбита російська техніка
На Півдні ЗСУ 11 липня знищили понад 50 окупантів, склади боєприпасів та "знайшли" 5 одиниць бронетехніки
02:57
Перше фото з телескопу ДЖеймса Вебба
Зображення, давністю 13 млрд років. NASA оприлюднило перше фото з телескопу імені Джеймса Вебба
02:34
фінляндія швеція нато
Президент США передав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО на ратифікацію в сенат
02:11
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник"
01:47
Ліквідовані на Херсонщині російські офіцери
ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів
01:17
Обстріл Росією Часового Яру: під завалами будинку виявили тіло дитини, кількість загиблих зросла до 33 людей
00:54
S7
У Росії надійшло повідомлення про замінування понад 20 літаків авіакомпанії S7
00:23
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці, - радник голови ОВА
00:22
Претенденти на лідера консерваторів у Британії
У Британії наступника Джонсона мають визначити до 5 вересня. Зареєстровано 11 кандидатів
2022, понедiлок
11 липня
23:48
Херсон
Контрнаступ ЗСУ: в. о. мера Херсона закликала цивільних запастися водою та їжею на 5-7 днів і підготувати укриття
23:28
На фото Володимир Зеленський
Україна викликала представника Канади через передачу турбіни для "Північного потоку", - Зеленський
22:35
Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, вбивши двох мирних жителів
22:18
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
Окупанти дедалі частіше дезертирують і відкрито не виконують накази, захисники України завдають їм втрат на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ
22:09
Ексклюзив
бензин
Оптові ціни на пальне в Україні пішли вниз, - аналітик
22:01
Ексклюзив
Рінат Ахметов
Коли у олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа, - медіаекспертка Лигачова про закриття медіагрупи Ахметова
21:39
Ексклюзив
Данило Лубківський
Україна дала непрофесійну реакцію на лист конгресменки США Спартц, - дипломат Лубківський
21:38
Ракета
На Одещині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, - ОВА
21:37
"Не хочу готувати РФ до неприємних для них сюрпризів": Зеленський про постачання зброї після зустрічі з прем'єром Нідерландів
21:15
нескорений Маріуполь
Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", будинки можуть обвалитися через вимиття фундаментів, - радник мера
21:14
Аналітика
Сергій Згурець
Без закордонної зброї вибити росіян з Півдня України складно. Колонка Сергія Згурця
21:05
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Якщо б у адміністрації Байдена була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, уже б була реакція, - професор Айзенберг
20:50
Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
20:10
Михайло Подоляк
Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію
19:58
Ексклюзив
опалення
Особливих проблем не повинно бути у цей опалювальний сезон, - експерт з енергетики Білявський
19:54
Кулеба
"ЗСУ покладуть край апетитам Путіна": Кулеба відповів на спрощення Росією паспортизації українців закликом надати Україні більше важкої зброї
19:52
Чорнобильська АЕС
ЧАЕС перейшла з московського до паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій
19:41
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Чернігівщина значно більше готова до можливого нападу, ніж 24 лютого, - мер Ніжина
19:41
Укрзалізниця
Попри війну: Укрзалізниця виплатила купон за своїми євробондами
19:13
Самохідна гаубиця CAESAR
Треба дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ і в окупованих Білорусі та Криму, - старший радник конгресу США Массаро
19:06
Джо Байден
Понад 60% демократів не хочуть висувати Байдена на вибори у 2024 році, - The New York Times
19:05
Ексклюзив
Сергій Лавров
На зустрічі G20 Лавров дістав колективного ляпаса, - дипломат Лубківський
18:54
біженці
Бракує житла: Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців
18:44
Ексклюзив
Валерія Лутковська
Звільнення Денісової поставило питання про незалежність інституції омбудсмена, - ексуповноважена ВР з прав людини Лутковська
18:37
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинула щонайменше 31 людина
18:30
СБУ
На Миколаївщині СБУ викрила зловмисника, який незаконно переправляв чоловіків за кордон
18:23
Ексклюзив
Тищенко Безугла
Тищенка давно треба було виключити з фракції, - нардепка Безугла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV