Експорт зерна. Перші 8 іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

"Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ обстріляли і захопили острів.

30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".

4 липня українці скинули на острів прапор, а тепер його змогли встановити.

7 липня стало відомо, що українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор.

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