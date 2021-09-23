Експосадовицю Миколаївської ОДА підозрюють у розтраті 16 млн грн на закупівлях неякісних е-підручників

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.



Згідно з повідомленням, колишню посадовицю Миколаївської ОДА та директорів комунальної та приватної компаній підозрюють у службовій недбалості та розтраті коштів.



Правоохоронці встановили, що упродовж 2017-2019 років директорка одного з департаментів облдержадміністрації, керівники комунальної та приватної компанії-постачальника уклали договір на отримання доступу до сервісів електронної школи та до використання підручникіів і посібників в електронному вигляді для учнів шкіл Миколаївської області.



Так, відповідно до офіційної документації, закуплені послуги не відповідали технічним вимогам і функціональним даним. Посадовці підписали документи не перевіривши це на підставі чого були перераховані кошти з бюджету.



У ході розслідування було з'ясовано, що більша частина відділів освіти області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через невідповідність навчальній програмі. Також було встановлено, що електронні посібники були позбавлені функціоналу - не містили мультимедійних та інтерактивних функцій, що було заявлено у вимогах під час придбання, а являли собою скановані варіанти підручників.



Зазначається, що ці дії завдали збитків бюджету області майже на 16 млн грн.

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