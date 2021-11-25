Екссуперник Усика Чісора закликав Джошуа не відмовлятись від реваншу з українцем

Про це повідомляє Daily Mail.



За словами Чісори, Джошуа зобов'язаний ще раз побитись з Усиком.



"Те, про що ви мене питаєте - нісенітниця. Джошуа має відхилити бій? Нісенітниця. Моя відповідь – він має взяти участь у матчі-реванші. Нічого страшного не сталося. Ви програєте бій і рухаєтеся далі", - сказав Дерек Чісора.



У жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.