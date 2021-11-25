Екссуперник Усика Чісора закликав Джошуа не відмовлятись від реваншу з українцем
Британський боксер Дерек Чісора заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести бій-реванш з Олександром Усиком
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами Чісори, Джошуа зобов'язаний ще раз побитись з Усиком.
"Те, про що ви мене питаєте - нісенітниця. Джошуа має відхилити бій? Нісенітниця. Моя відповідь – він має взяти участь у матчі-реванші. Нічого страшного не сталося. Ви програєте бій і рухаєтеся далі", - сказав Дерек Чісора.
У жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
- 25 листопада Ф'юрі заявив, що зараз йому цікаві тільки бої проти Усика та Джошуа.
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