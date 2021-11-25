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Головна Спорт Екссуперник Усика Чісора закликав Джошуа не відмовлятись від реваншу з українцем

Екссуперник Усика Чісора закликав Джошуа не відмовлятись від реваншу з українцем

25 листопада, 2021 четвер
18:59
Спорт Дерек Чісора

Британський боксер Дерек Чісора заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести бій-реванш з Олександром Усиком

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Чісори, Джошуа зобов'язаний ще раз побитись з Усиком.

"Те, про що ви мене питаєте - нісенітниця. Джошуа має відхилити бій? Нісенітниця. Моя відповідь – він має взяти участь у матчі-реванші. Нічого страшного не сталося. Ви програєте бій і рухаєтеся далі", - сказав Дерек Чісора.

У жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Дерек Чісора
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