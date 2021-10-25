Екссуперник Усика порадив Джошуа, як перемогти українця в реванші

Про це повідомляє boxingscene.com.

За словами Беллью, якого Усик нокаутував у 2018 році у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), Джошуа не вистачає колишньої агресії в боях і це є причиною його невдалих результатів.

"Мені здається, у Джошуа є певні резерви перед реваншем. Ентоні потрібно знову розпалити в собі певні речі, згадати, що він робив раніше. Головним чином, Джошуа потрібно повернути собі агресію, яку він демонстрував приблизно до бою з Ділліаном Уайтом. Ентоні залишається справжнім бійцем, але йому потрібно знову розбудити це в собі", - сказав Тоні Беллью.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).