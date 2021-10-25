Екссуперник Усика порадив Джошуа, як перемогти українця в реванші
Британський боксер Тоні Беллью заявив, що британець Ентоні Джошуа переможе українця Олександра Усика, якщо поверне собі колишню агресію
Про це повідомляє boxingscene.com.
За словами Беллью, якого Усик нокаутував у 2018 році у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), Джошуа не вистачає колишньої агресії в боях і це є причиною його невдалих результатів."Мені здається, у Джошуа є певні резерви перед реваншем. Ентоні потрібно знову розпалити в собі певні речі, згадати, що він робив раніше. Головним чином, Джошуа потрібно повернути собі агресію, яку він демонстрував приблизно до бою з Ділліаном Уайтом. Ентоні залишається справжнім бійцем, але йому потрібно знову розбудити це в собі", - сказав Тоні Беллью.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 жовтня новим тренером Ентоні Джошуа став Ронні Шилдс, який раніше працював з легендарними американцями Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.
- 23 жовтня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що українець Олександр Усик отримає за другий бій проти британця величезний гонорар.
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