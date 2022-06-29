Екстренер "Шахтаря" очолив французький "Лілль"
Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив французький "Лілль"
Про це повідомляє офіційний сайт "Лілля".
49-річний Паулу Фонсека підписав з "Ліллем" дворічний контракт. До штабу португальця увійшли асистенти Тьяго Леаль та Хорхе Масіель, тренер по фізичній підготовці Паулу Мурану та тренер воротарів Антоніу Феррейра.
Під керівництвом Жослена Гурвеннека "Лілль" фінішував на 10-му місці у чемпіонаті Франції, а рік перед цим клуб виграв Лігу 1.
Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Після цього два сезони тренував "Рому". Останній рік був безробітним
- У серпні 2021 року повідомлялось, що ексголовний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може очолити московський "Спартак".
- Після цього Фонсека міг опинитись в англійському "Ньюкаслі".
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