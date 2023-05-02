Екстрено просяться у "відпустки": псевдокерівники Запорізької АЕС хочуть виїхати до Криму
Окупаційне керівництво Запорізької атомної електростанції масово проситься у "відпустку", аби виїхати до Криму, проте згоди на це не отримують
Про це інформує Енергоатом.
"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" ближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Щоправда, через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають", - пише відомство.
Повідомляється, що "директор" станції колаборант Юрій Чернічук вже виїхав з Енергодару до Криму.
"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - кажуть в Енергоатомі.
Також колаборанти хочуть знайти заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС виконувати їхні обов'язки.
"Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції та далі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора і не руйнувати власне майбутнє", - додають в компанії.
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