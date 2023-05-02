Про це інформує Енергоатом.

"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" ближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Щоправда, через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають", - пише відомство.

Повідомляється, що "директор" станції колаборант Юрій Чернічук вже виїхав з Енергодару до Криму.

"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - кажуть в Енергоатомі.

Також колаборанти хочуть знайти заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС виконувати їхні обов'язки.

"Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції та далі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора і не руйнувати власне майбутнє", - додають в компанії.