Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що з квітня 9 правоохоронців почали співпрацювати з загарбниками і патрулювати у тимчасово окупованих містах. Крім того, підозрювані схиляли до зради інших правоохоронців і проводили обшуки в домівках колишніх колег.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді дев’ятьом працівникам правоохоронних органів, які добровільно погодились нести "службу" у так званій народній міліції тимчасово окупованих міст Токмак та Мелітополь Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Також до суду направлено обвинувальний акт стосовно ексзаступниці начальника однієї з виправних колоній на Донеччині, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перейшла на бік ворога. Зловмисниця обійняла посаду у так званій Службі виконання покарань окупаційної влади.

"Правоохоронці підозрюються у державній зраді, а ексчиновниця обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - додають в ДБР.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

СБУ повідомила про підозру ще двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України.

3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.

Двоє співробітниць кримінально-виконавчої служби Херсонської області здавали російським окупантам дані посадових осіб, які не погодились перейти на сторону РФ та виїхали на підконтрольну Україні територію.

15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини.

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