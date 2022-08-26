Ексзаступниці начальника колонії на Донеччині та ще 9 правоохоронцям з Токмака і Мелітополя оголосили підозри в держзраді
Правоохоронці виявили, що ексзаступниця начальника колонії на Донеччині та ще 9 правоохоронців з Токмака і Мелітополя співпрацюють з армією РФ. Зловмисникам оголосили підозри в держзраді
Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що з квітня 9 правоохоронців почали співпрацювати з загарбниками і патрулювати у тимчасово окупованих містах. Крім того, підозрювані схиляли до зради інших правоохоронців і проводили обшуки в домівках колишніх колег.
"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді дев’ятьом працівникам правоохоронних органів, які добровільно погодились нести "службу" у так званій народній міліції тимчасово окупованих міст Токмак та Мелітополь Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Також до суду направлено обвинувальний акт стосовно ексзаступниці начальника однієї з виправних колоній на Донеччині, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перейшла на бік ворога. Зловмисниця обійняла посаду у так званій Службі виконання покарань окупаційної влади.
"Правоохоронці підозрюються у державній зраді, а ексчиновниця обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - додають в ДБР.
Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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