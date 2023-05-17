Електричка з Білої Церкви доїжджатиме до Києва швидше: Укрзалізниця змінила розклад
З 12 червня пасажири приміського поїзда Роток — Київ з Білої Церкви діставатимуться столиці на 15 хвилин швидше. Зміни торкнулися й потяга №6232 Фастів-1 — Миронівка
Про це інформує Укрзалізниця.
"Пасажири з Білої Церкви діставатимуться столиці за 1 годину 45 хвилин замість 2 годин", - пише відомство.
Нині електричка Роток — Київ відправляється о 05:55 і прибуває о 07:56, водночас зі станції Білої Церкви приміський поїзд відправляється о 06:04.
З 12 червня Укрзалізниця змінює розклад руху. Цей поїзд відправлятиметься зі станції Роток о 06:14, приїжджатиме до Білої Церкви о 06:20 і до приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський о 08:05.
Електричка курсуватиме через станції Устинівка, Фастів-2, Фастів-1, Боярка, Вишневе, Київ-Волинський та Караваєві Дачі.
Крім того, зміни торкнуться поїзда №6232 Фастів-1 — Миронівка, який з 12 червня вирушатиме о 05:26 і прибуватиме до Миронівки о 07:54.
Нині ж електричка прямує зі станції Фастів-1 о 05:13 та о 07:41 вже у Миронівці.
"Робимо залізничне сполучення зручнішим", - додало відомство.
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