Про це інформує Укрзалізниця.

"Пасажири з Білої Церкви діставатимуться столиці за 1 годину 45 хвилин замість 2 годин", - пише відомство.

Нині електричка Роток — Київ відправляється о 05:55 і прибуває о 07:56, водночас зі станції Білої Церкви приміський поїзд відправляється о 06:04.

З 12 червня Укрзалізниця змінює розклад руху. Цей поїзд відправлятиметься зі станції Роток о 06:14, приїжджатиме до Білої Церкви о 06:20 і до приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський о 08:05.

Електричка курсуватиме через станції Устинівка, Фастів-2, Фастів-1, Боярка, Вишневе, Київ-Волинський та Караваєві Дачі.

Крім того, зміни торкнуться поїзда №6232 Фастів-1 — Миронівка, який з 12 червня вирушатиме о 05:26 і прибуватиме до Миронівки о 07:54.

Нині ж електричка прямує зі станції Фастів-1 о 05:13 та о 07:41 вже у Миронівці.

"Робимо залізничне сполучення зручнішим", - додало відомство.