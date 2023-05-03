З Одеси до Вінниці курсуватиме інклюзивний електропоїзд. Деталі
Укрзалізниця запускає новий регіональний електропоїзд Одеса — Вінниця з комфортабельними інклюзивними вагонами
Про це інформує Укрзалізниця.
З 15 травня денний швидкий поїзд №802/801 курсуватиме з Одеси до Вінниці.
Відправлення з Одеси відбудеться об 11:43, прибуття о 18:36. У зворотному напрямку, з Вінниці, електропотяг відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме о 13:30.
Поїзд проходитиме через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.
"На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці вже цього року", - пише відомство.
Квитки будуть доступні незабаром в застосунку, чат-боті, на сайті Укрзалізниці та в касах вокзалів.
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