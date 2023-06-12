"Еліта" має до Путіна питання
Вони виникли після прильоту БПЛА на Рубльовку
Путін вчергове почав розповідати, що НАТО його обдурило.
Сказав, що атаки безпілотниками на Москву — це "шлях залякування". Що Росія б'є по території України виключно високоточною зброєю та тільки по військових об'єктам.
Те, що після прильоту БПЛА на Рубльовку, де живе російська "еліта", Путіну довелося вилізти з бункера і щось розповідати — це дуже добре.
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Це означає, що "еліта" має до Путіна питання. А він все більше і гучніше "мовчить" з приводу цієї війни. Яка все не виграється й не виграється.
Може, до когось з жителів Рубльовки дійде (а може й ні), що шлях, як позбутися атак БПЛА та інших неприємностей (наприклад, санкцій) — існує. Це удар табакеркою в скроню Путіну
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Може, до когось з жителів Рубльовки дійде (а може й ні), що шлях, як позбутися атак БПЛА та інших неприємностей (наприклад, санкцій) — існує. Це удар табакеркою в скроню Путіну.
Одна табакерка. Одна скроня. Виведення військ. Видача військових злочинців. Репарації. Каяття. І ніяких безпілотників.
Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді
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