Путін вчергове почав розповідати, що НАТО його обдурило.

Сказав, що атаки безпілотниками на Москву — це "шлях залякування". Що Росія б'є по території України виключно високоточною зброєю та тільки по військових об'єктам.

Те, що після прильоту БПЛА на Рубльовку, де живе російська "еліта", Путіну довелося вилізти з бункера і щось розповідати — це дуже добре.

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Це означає, що "еліта" має до Путіна питання. А він все більше і гучніше "мовчить" з приводу цієї війни. Яка все не виграється й не виграється.

Може, до когось з жителів Рубльовки дійде (а може й ні), що шлях, як позбутися атак БПЛА та інших неприємностей (наприклад, санкцій) — існує. Це удар табакеркою в скроню Путіну

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Може, до когось з жителів Рубльовки дійде (а може й ні), що шлях, як позбутися атак БПЛА та інших неприємностей (наприклад, санкцій) — існує. Це удар табакеркою в скроню Путіну.

Одна табакерка. Одна скроня. Виведення військ. Видача військових злочинців. Репарації. Каяття. І ніяких безпілотників.

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Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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