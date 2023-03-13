Перше. В результаті поразки в Росії почнеться реальна смута — вона фактично розвалиться на шматки. Кількість шматків буде прямопропорційною кількості олігархічних угруповань, великих феодалів чи генералів, що зможуть сформувати свої власні армії.

Друге. Між цими шматками буде війна. За нові кордони, стратегічні ресурси, активи, сфери впливу. Найсильніший — захопить найбільший шматок. Москва зануриться в постійні кримінальні зіткнення та водночас — стане місцем безперервних соціальних вибухів навколо міжетнічних та релігійних розбіжностей.

Москва зануриться в постійні кримінальні зіткнення та водночас — стане місцем безперервних соціальних вибухів навколо міжетнічних та релігійних розбіжностей

Третє. В середині нових утворень також буде жорстоке силове протистояння за владу. Криміналітет, військові, колишнє ФСБ — будуть рвати один одного на шматки за титул царя локальної гори.

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Четверте. "Простий російський народ" позбавиться навіть тієї примарної безпеки та перспектив, які має зараз. Путін часто лякав росіян 1990-ми? Тепер вони будуть здаватися росіянам земним раєм та роками неймовірного добробуту.

Добрі американці знову будуть рятувати голодних невігласів "ніжками Буша" та дешевими курячими сосисками з чергової гуманітарної місії

П’яте. Добрі американці знову будуть рятувати голодних невігласів "ніжками Буша" та дешевими курячими сосисками з чергової гуманітарної місії. Черги та бійки за розподіл гуманітарки — стануть буденністю для більшості росіян.

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Буде ще багато чого. А ось Україна росіян вже не буде хвилювати. Не до нас їм буде. Ой, не до нас.

Це все буде не завтра. Ще відбудеться величезна кількість подій. Нас чекає ще багато крові та сліз. Але такий фінал вже запрограмовано. Ця Імперія вже кілька раз сама себе підривала. Цього разу — вона остаточно помре.

Я художник. Я так бачу.

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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