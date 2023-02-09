Енергетична ситуація на Одещині: в ОВА поінформували, що за ніч у регіоні трапилось понад сто аварій
Енергетична ситуація на Одещині станом на ранок 9 лютого трохи покращилась, однак за ніч трапилось понад 100 аварій на мережах
Про ситуацію в регіоні розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"На цей час ситуація дещо покращилась. Неймовірними спільними зусиллями нам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме зараз іде тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері", - написав він.
Марченко зазначив, що говорив із керівником Укренерго щодо збільшення лімітів для Одеської області. Критичну інфраструктуру перемкнули на генератори, завдяки чому ситуація для побутових споживачів покращилась. Однак на мережах іще трапляються аварії.
"За ніч по Одеському району трапилось більше ста локальних аварій. Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них", - написав Марченко.
- 3 лютого в Одесі через аварію були знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району. Критичну інфраструктуру регіону перевели на генератори, а звільнені потужності передали побутовим споживачам.
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